Джерело - Sky Sports.
Нападник Антоні Марсьяль хоче покинути Манчестер Юнайтед у січні.
Про це повідомив його агент Філіппе Ламболі.
"Антоні хоче змінити клуб у січні. Йому треба грати. Він не хоче залишатися і я скоро обговорюватиму це питання з клубом", – повідомив агент гравця.
26-річний форвард лише двічі виходив у стартовому складі МЮ на матч АПЛ. Ще у п'яти матчах він з'являвся на полі з лави запасних. Крім того, Марсьяль двічі зіграв у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Барселона хоче купити Кавані у Манчестер Юнайтед взимку.