26-річний форвард лише двічі виходив у стартовому складі МЮ на матч АПЛ

Джерело - Sky Sports.

Нападник Антоні Марсьяль хоче покинути Манчестер Юнайтед у січні.

Про це повідомив його агент Філіппе Ламболі.

"Антоні хоче змінити клуб у січні. Йому треба грати. Він не хоче залишатися і я скоро обговорюватиму це питання з клубом", – повідомив агент гравця.

26-річний форвард лише двічі виходив у стартовому складі МЮ на матч АПЛ. Ще у п'яти матчах він з'являвся на полі з лави запасних. Крім того, Марсьяль двічі зіграв у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Барселона хоче купити Кавані у Манчестер Юнайтед взимку.