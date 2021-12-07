Барселона хоче купити Кавані у Манчестер Юнайтед взимку

Кавані готовий покинути МЮ через трансфер Кріштіану Роналду

Джерело - Diario Sport.

Нападник Едінсон Кавані може перейти до Барселони з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Diario Sport.

Форвард запропонував каталонському клубу свої послуги. Через брак нападників Барса готова підписати уругвайця в січні, якщо угода не вимагатиме великих вкладень.

Кавані готовий покинути МЮ через трансфер Кріштіану Роналду. Він вважає, що перехід до каталонського клубу відповідає його інтересам та допоможе залишитися в елітному футболі.

Контракт Едінсона з Юнайтед діє до літа 2022 року, тому з січня форвард зможе вести переговори з іншими клубами.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче отримати 60 млн євро за Торреса.

Барселона поступилась Бетісу в 16 турі Ла-Ліги.