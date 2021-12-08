Вейналдум планує покинути ПСЖ

Гравець незадоволений трансфер у ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум планує залишити команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 31-річний нідерландець незадоволений кількістю ігрового часу, яку він отримує у Парижі.

Вейналдум має намір перебратися в команду, в якій він почуватиметься комфортніше.

Нагадаємо, хавбек перейшов до ПСЖ минулого літа на правах вільного агента. До цього він виступав у складі ПСЖ. У поточному сезоні Вейналдум провів 19 матчів та забив три голи.

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