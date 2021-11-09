Розповідаємо, хто за документами володіє клубами української Прем’єр-ліги.

Джерело - Чемпіон.

Слідкуючи за новинами того чи іншого українського клубу, ми чуємо про персон, яких називають керівниками та власниками даних клубів. Хоча чи всі з них володіють клубами офіційно, за документами? Хто підписує документи, контракти з футболістами та тренерами від імені клубів? Давайте розберемось, озброївшись реєстром юридичних осіб.

Отже, кому насправді належать 16 клубів української Прем’єр-ліги?

Динамо

Ігор та Григорій Суркіси

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Динамо” Київ”

Розмір статутного капіталу: 261 590 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Суркіс Ігор Рахмільович

Перелік засновників юридичної особи

Суркіс Ігор Рахмільович (частка 63,7066%); розмір внеску до статутного фонду: 166 650 000 грн.

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “Спорт-Кепітал” (23%); розмір внеску до статутного фонду: 60 165 700 грн.

Компанія "Алутсіана Комершл ЛТД" (Кіпр) (11,2554%); розмір внеску до статутного фонду: 29 442 900 грн.;

Лобановська Світлана Валеріївна (частка 0,7230%); розмір внеску до статутного фонду: 1 891 400 грн.

Кравчук Леонід Макарович (0,6575%); розмір внеску до статутного фонду: 1 720 000 грн.

Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України" (0,6575%); розмір внеску до статутного фонду: 1 720 000 грн.

Уповноважені особи

Суркіс Ігор Рахмільович (президент) — керівник

Сівков Віталій Семенович (перший віце-президент) — підписант

Коментар

Бенефіціарним власником київського Динамо виступає його президент Ігор Суркіс. Йому належить 63% частки клубу. Решта частки розбита між декількома юридичними та фізичними особами.

Другим за часткою в клубі (23%) виступає пайовий інвестиційний фонд, який перебуває в управлінні компанії з управління активами “МТІР Ессет Менеджмент”. Хто виступає інвестором в даному фонді, невідомо, але можна спробувати здогадатись.

Також немаленька частка клубу (11%) належить кіпрській компанії “Алутсіана Комершл ЛТД”, в якій також залишається формально невідомий власник.

Невеличка частка клубу (менше відсотка) належить ГО "Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України". Окрім юридичних осіб, серед засновників Динамо також є перший президент України Леонід Кравчук та Світлана Лобановська (донька Валерія Лобановського).

Шахтар

Рінат Ахметов

Юридична особа: Приватне акціонерне товариство “Футбольний клуб “Шахтар” (Донецьк)”

Розмір статутного капіталу: 2 700 000 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Ахметов Рінат Леонідович

Уповноважені особи

Палкін Сергій Анатолійович – підписант, керівник

Перелік засновників юридичної особи

Акціонери згідно реєстру (100%)

Коментар

Про донецький Шахтар практично нічого сказати. Клуб створений як приватне акціонерне товариство, яким володіє Ринат Ахметов. Підписантом клубу виступає генеральний директор Сергій Палкін.

Відзначимо, що розмір статутного капіталу Шахтаря є найвищим серед українських клубів — 2,7 млрд гривень.

Зоря

Євгеній Гєллєр

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Зоря”

Розмір статутного капіталу: 20 012 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Гєллєр Євгеній Борисович

Уповноважені особи

Оганов Станіслав Вікторович – керівник

Перелік засновників юридичної особи

Гєллєр Євгеній Борисович (100%); розмір внеску до статутного фонду: 20 012 000 грн.

Коментар

Луганська Зоря має єдиного власника та засновника, яким виступає Євгеній Гєллєр.

Після відходу Сергія Рафаїлова діяльність клубу віддана під відповідальність генерального директора Станіслава Оганова.

Десна

Володимир Левін

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Спортивно-футбольний клуб “Десна”

Розмір статутного капіталу: 5 000 700 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Тимошок Юрій Миколайович

Уповноважені особи

Ушарук Ігор Миколайович — керівник, підписант

Перелік засновників юридичної особи

Тимошок Юрій Миколайович (99,9860%); розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000 грн.

Базалінський Ігор Васильович (0,0140%); розмір внеску до статутного фонду: 700 грн.

Коментар

Перший клуб, де відзначимо розбіжності у інформації, зазначеній клубом, від офіційної, це чернігівська Десна. Клуб зазначає президентом Володимира Левіна, хоча він не є офіційним власником чи співвласником юридичної особи Десни, а саме ТОВ “Спортивно-футбольного клубу “Десна” (відзначимо, що у статті йдеться лише про юрособи, за якими клуби проходять атестацію в УАФ).

Засновниками Десни є Юрій Тимошок (99,9% частки, вніс 5 млн гривень), а також Ігор Базалінський, що вніс 700 гривень.

Але щоб зрозуміти, чому так, і чому ви практично нічого не чуєте про справжніх власників Десни, необхідний флешбек в 2010 рік. Тоді Олександр Поворознюк (нинішній власник Інгульця) очолював “попередника” Десни, але через фінансові проблеми клуб втратив професійний статус та знявся зі змагань.

Тоді ж бізнесмен Юрій Тимошок (голова наглядової ради Чернігівського лікеро-горілчаного заводу, колишній керівник “Сумиспирта” та Холминського спиртзаводу) створив “нову” Десну разом зі своїм бізнес-партнером Олексієм Чеботарьовим, що не хотів публічності та офіційно до клубу відношення не мав.

Але все ж завдяки саме Чеботарьову Десна отримала певний ореол скандальності, адже бізнесмен, що мав відношення до близького оточення Віктора Януковича та екс-міністра МВС Віталія Захарченка, потрапив в розшук та в список бази “Миротворець”, а генпрокуратура підозрювала, що з бюджету Десни виводились гроші на фінансування “тітушок” під час Євромайдану. Зрештою, Чеботарьов втік з країни, ймовірно, до Росії.

В 2017 році Десна оголосила, що новим президентом клубу замість Чеботарьова став депутат Київської міської ради Володимир Левін, хоча на списку засновників клубу це не відзначилось.

Левін і досі офіційно не проходить як власник клубу за документами, а справами керує директор Десни Ігор Ушарук.

Олександрія

Іван Кузьменко

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Олександрія”

Розмір статутного капіталу: 11 700 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Кузьменко Іван Сергійович

Кузьменко Анатолій Іванович

Уповноважені особи

Кузьменко Іван Сергійович — керівник

Кітаєв Дмитро Сергійович – підписант

Перелік засновників юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Украгроком" (98,5043%); розмір внеску до статутного фонду: 11 525 000,00 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агровіста" (1,4957%); розмір внеску до статутного фонду: 175 000 грн.

Коментар

Олександрією володіє сім’я Кузьменків через дві “сімейні” ТОВки. Бенефіціарними власниками клубу через дані ТОВки виступають Кузьменко Анатолій Іванович та Кузьменко Іван Сергійович. Почесним президентом клубу є Кузьменко Сергій Анатолійович.

Якщо ви нічого не зрозуміли та заплутались в сімейних зв’язках родини Кузьменків, не переживайте, зараз все пояснимо.

Мажоритарним власником Олександрії виступає компанія “Украгроком” (частка 98%), якою через компанію “Агровіста” володіє родина Кузьменків, а в першу чергу це найстарший, Анатолій Кузьменко, 71-річний політик та бізнесмен, екс-депутат Верховної Ради України, та його онук Іван Кузьменко, якому в спадок дістався родинний бізнес. Сергій Кузьменко (син першого та батько другого) виступає почесним президентом клубу.

Що цікаво, 22-річний Іван Кузьменко очолив клуб влітку цього року, ставши його генеральним директором. Він “відповідатиме за формування стратегії та вектору розвитку клубу, загальне керівництво і контроль футбольної діяльності”.

Дмитро Кітаєв, який раніше керував клубом, залишається на позиції директора Олександрії для вирішення питань функціювання клубу.

Ворскла

Костянтин Жеваго

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Ворскла”

Розмір статутного капіталу: 5 000 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Шалаєв Едуард Дмитрович

Уповноважені особи

Лисак Олег Вікторович – керівник, підписант

Перелік засновників юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррекспо" (100%); розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000 грн.;

Коментар

Власник Ворскли, якого ми звикли бачити в новинах, Костянтин Жеваго, формально не має стосунку до полтавського клубу, окрім як статусу “почесний президент”. Полтавчанами володіє “Феррекспо”, бенефіціарним власником якого є Едуард Шалаєв. На останнього записані бізнеси, що пов’язують з персоною Жеваго. Проте інформації (фото, відео) про Едуарда Шалаєва практично немає, він є непублічною особою.

Відзначимо, що раніше одним з співвласників “Феррекспо” була компанія “Юнівіта Інк.” (Univita Inc.), що зареєстрована на острові Тортола (Британські Віргінські острови), а її засновником рахувалась громадянка Кіпру Деметра Косма Ігл. Зараз “Феррекспо” володіє лише пан Шалаєв.

Колос

Андрій та Ірина Засухи

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Колос” Ковалівка”

Розмір статутного капіталу: 1 746 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Засуха Андрій Анатолійович (100%)

Уповноважені особи

Євсеєв Євгеній Костянтинович — керівник

Перелік засновників юридичної особи

Засуха Андрій Анатолійович (100%); розмір внеску до статутного фонду: 1 746 000 грн.;

Коментар

Колос — серед тих клубів, де все максимально просто і прозоро. Андрій Засуха, син Анатолія та Тетяни Засух, створив футбольний клуб, який повністю належить йому.

Дружина Андрія, Ірина Засуха, отримала посаду першого віце-президента клубу.

Керівником клубу є генеральний директор Євгеній Євсеєв.

Дніпро-1

Ігор Коломойський та Юрій Береза

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Спортивний клуб “Дніпро-1”

Розмір статутного капіталу: 50 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Береза Максим Юрійович

Русол Андрій Анатолійович

Уповноважені особи

Фурсов Антон Владиславович — керівник

Русол Андрій Анатолійович — підписант

Перелік засновників юридичної особи

Береза Максим Юрійович (50%); розмір внеску до статутного фонду: 25 000 грн.;

Русол Андрій Анатолійович (50%); розмір внеску до статутного фонду: 25 000 грн.;

Коментар

Кінцевим бенефіціарним власником Дніпра-1 значиться не той, кого асоціюють з клубом. Офіційно немає жодної згадки про те, що Ігор Коломойський фінансує дніпрян чи має хоч якийсь стосунок до СК. Причину цього немає особливої потреби згадувати, але проговорити маємо. На ФК Дніпро залишилось чимало боргів, які були похоронені разом з цим клубом.

Нова ТОВка була створена в 2017 році, розмір статутного фонду — чисто формальний, 50 тисяч гривень. Його навпіл внесли Андрій Русол та Максим Береза, син Юрія Берези.

Юрій Береза був позаштатним радником Ігоря Коломойського, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію в 2014 році, а також створив добровольчий батальйон “Дніпро-1”, що був спонсорований Коломойським.

Юрій Береза — почесний президент клубу, Максим Береза — президент клубу, Андрій Русол — виконавчий директор СК Дніпро-1, Антон Фурсов — генеральний директор.

Не можемо не відзначити, що повірити в те, що Юрій та Максим Берези можуть за власний кошт фінансувати футбольний клуб УПЛ, досить важко.

Верес

Іван Надєїн

Юридична особа: Публічне акціонерне товариство “Рівненський народний клуб “Верес”

Розмір статутного капіталу: 6 000 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Надєїн Іван Олексійович

Уповноважені особи

Назарук Антон Геннадійович — керівник

Перелік засновників юридичної особи

Надєїн Іван Олексійович (73,3333%); ; розмір внеску до статутного фонду: 4 400 000 грн.;

Громадська спілка “Рівненський футбольний клуб “Верес-Рівне” (26,6667%); розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000 грн.;

Коментар

З часу “обміну” Вереса та Львова місцями в Другій лізі та УПЛ (2018 рік) рівненський клуб змінився кардинально. Клуб викупив бізнесмен, засновник групи компаній “Укртепло” Іван Надєїн. Верес дистанціювався від Олексія Хахльова, керівника ГС “Рівненський футбольний клуб “Верес-Рівне”, за рахунок викупу його акцій під час виходу клубу на IPO.

Верес розмістив свої акції на фондовій біржі та продав акцій на суму 50 мільйонів гривень. Звісно, що більшу частину з них купив сам Надєїн, щоб зберегти контроль над клубом, але все ж Верес залучив і кошти інших бізнесів та вболівальників клубу.

Таким чином, Верес, як і хотів, став першим українським народним клубом, співвласником якого може стати будь-який вболівальник.

Львів

Богдан Копитко

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Професійний футбольний клуб “Львів”

Розмір статутного капіталу: 40 000 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Копитко Богдан Йосипович

Уповноважені особи

Левчук Вадим Олегович — керівник

Перелік засновників юридичної особи

Копитко Богдан Йосипович (90%); розмір внеску до статутного фонду: 36 000 000 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами “Євроінвест" (10%); розмір внеску до статутного фонду: 4 000 000 грн.;

Коментар

Львів, що викупив у Вереса місце в УПЛ в 2018 році, з того часу не змінив склад засновників. ПФК так і належить бізнесмену Богдану Копитку (90%).

Ще 10% володіє компанія з управління активами “Євроінвест", яку контролює Діана Сєрєбрєннікова, дружина Дениса Сєрєбрєннікова, давнього фінансового партнера Копитка за численними бізнесами.

Металіст 1925

Костянтин Валеулін

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Металіст 1925” Харків”

Розмір статутного капіталу: 100 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Валеулін Костянтин Сергійович

Волкова Мілиця В’ячеславівна

Уповноважені особи

Вдовенко Ярослав Вікторович — керівник, підписант

Перелік засновників юридичної особи

Журавський Віталій Олегович (29%); розмір внеску до статутного фонду: 29 000 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солар Солюшнс Юкрейн" (28%); розмір внеску до статутного фонду: 28 000 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Борки Солар" (24%); розмір внеску до статутного фонду: 24 000 грн.;

Стороженко Сергій Михайлович (3%); розмір внеску до статутного фонду: 3 000 грн.Берестов Олег Костянтинович (2%); розмір внеску до статутного фонду: 2 000 грн.;

Харпатін Ігор Михайлович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Лядов Ігор Сергійович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Загоруйко Ігор Ярославович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Довгоброд Борис Григорійович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Тер-Степанян Еміль Емільович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Герасімов Максим Юрійович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Ванічев Віталій Вікторович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Ванічев Валерій Вікторович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Бравічев Тарас Вікторович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Байбаков Анатолій Вікторович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Сітченко Олександр Олександрович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Парнюк Андрій Леонідович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Кириллов Богдан Валентинович (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Харківський обласний благодійний фонд “Відродження харківського футболу” імені Миколи Уграїцького (1%); розмір внеску до статутного фонду: 1 000 грн.

Коментар

Коли зник Металіст, а Олександр Ярославський ще не повернувся у футбол, постало питання, чи буде далі великий футбол у Харкові. Врешті, в 2016 році, 19 співзасновників (юридичні та фізичні особи) створили “Металіст 1925”.

В 2020 році контрольну частку клубу (52%) викупили дві компанії - "Солар Солюшнс Юкрейн" та “Борки Солар”, поставники сонячної енергії у Харківській області, що входять до групи компаній AES Group.

Бенефіціарними власниками Металіста 1925 стали через ці компанії Костянтин Валеулін та Мілиця Волкова. Костянтин Валеулін — президент AES Group, він також став головою наглядової ради клубу.

Рух

Григорій та Юлія Козловські

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Рух” Львів”

Кінцевий бенефіціарний власник

Козловська Юлія Ігорівна

Розмір статутного капіталу: 20 000 000 грн.

Уповноважені особи

Дедишин Ігор Михайлович — керівник

Козловський Григорій Петрович — підписант

Перелік засновників юридичної особи

Козловська Юлія Ігорівна (100%); розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000 грн.

Коментар

Власником Руха є не Григорій Козловський, а його дружина Юлія Козловська (відома в минулому як співачка Юлія Думанська). Вона є єдиним засновником клубу з розміром статутного фонду 20 млн гривень.

Григорій Козловський виступає як почесний президент клубу. Ігор Дедишин — генеральний директор Руха.

Чорноморець

Олексій Клімов

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Чорноморець”

Розмір статутного капіталу: 510 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Клімов Олексій Леонідович

Уповноважені особи

Мисюра Анатолій Миколайович – керівник

Перелік засновників юридичної особи

Клімов Олексій Леонідович (45%); розмір внеску до статутного фонду: 229 500,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморець 1936" (55%); розмір внеску до статутного фонду: 280 500,00 грн.;

Коментар

Леонід Клімов, з яким ми раніше асоціювали Чорноморець, переписав клуб на сина Олексія. Тепер Олексій Клімов володіє клубом через ТОВку “Чорноморець 1936”, в якій він також є власником.

Леонід Клімов залишається президентом клубу, Олексій Клімов — віце-президент, справи клубу веде Анатолій Мисюра, генеральний директор Чорноморця.

Інгулець

Олександр Поворознюк

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Інгулець”

Розмір статутного капіталу: 1 200 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Поворознюк Олександр Григорович

Уповноважені особи

Поворознюк Олександр Григорович — керівник, підписант

Козловський Віталій Володимирович — підписант

Перелік засновників юридичної особи

Поворознюк Олександр Григорович (100%); розмір внеску до статутного фонду: 1 200 грн.

Коментар

Антирекорд серед клубів УПЛ за розміром статутного капіталу клубу встановив Інгулець з сумою 1200 гривень (не враховуючи Маріуполя, де засновником виступає громадська організація).

Олександр Поворознюк є єдиним власником, на якому тримається клуб з Петрового. Підписантом клубу також є віце-президент Віталій Козловський (ні, інший).

Минай

Валерій Пересоляк та екс-футболіст Артем Мілевський

Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Минай” (Закарпаття)”

Розмір статутного капіталу: 10 000 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Пересоляк Валерій Іванович

Уповноважені особи

Плавайко Євген Васильович — керівник

Пересоляк Валерій Іванович — підписант

Перелік засновників юридичної особи

Пересоляк Валерій Іванович (100%); розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000 грн.

Коментар

Єдиним засновником та власником Миная є Валерій Пересоляк. В минулому він митник на Закарпатті і донедавна вважався контрабандистом лише у якості чуток. Втім, в квітні 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила проти Пересоляка персональні санкції як проти особи, яку назвали причетною до контрабанди.

Після введення санкцій були побоювання, що Минай може зникнути з футбольної карти України, проте клуб поки що продовжує виступи в УПЛ.

Маріуполь

Тарік Чаудрі

Юридична особа №1: Громадська організація “Футбольний клуб “Маріуполь”

Розмір статутного капіталу: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

-

Уповноважені особи

Санін Андрій Дмитрович — керівник, підписант

Палій Любомир Павлович – підписант

Перелік засновників юридичної особи

15 членів, фізичні особи (список невідомий)

***

Юридична особа №2: Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Іллічівець”

Розмір статутного капіталу: 293 004 000 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник

Чаудрі Тарік Махмуд

Чаудрі Нурбану Ніазовна

Уповноважені особи

Санін Андрій Дмитрович — керівник, підписант

Перелік засновників юридичної особи

Компанія “Сабіна Інтернешинал Трейдінг Лімітед” (Багамські острови) (96,4676%); розмір внеску до статутного фонду: 282 654 000 грн.;

Бойко Клавдія Олександрівна (1,7662%); розмір внеску до статутного фонду: 5 175 000 грн.;

Чаудрі Тарік Махмуд (1,0597%); розмір внеску до статутного фонду: 3 105 000 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Іллічівець” (0,7065%); розмір внеску до статутного фонду: 2 070 000 грн.;

Коментар

Щодо Маріуполя ми наведемо дані про дві компанії, що мають відношення до клубу. Справа в тому, що клуб проходить атестацію як громадська організація, проте є ще ТОВка (ФК Іллічівець), через яку також проводиться фінансова діяльність клубу. Причому клуб не ховає цю компанію, а на офіційному сайті наводить фінансові показники двох організацій.

Саме друга компанія, ФК Іллічівець, є більш цікавою з точки зору імен та цифр. Власником клубу (96%) через багамську компанію виступають її бенефіціари Тарік Махмуд Чаудрі та Нурбану Ніазовна Чаудрі. Обидва вони проходять у реєстрі як громадяни Російської Федерації.

Тарік Махмуд Чаудрі — це офіційний президент Маріуполя. Про громадянство Росії клуб на офіційному сайті не згадує, лише про громадянство Великобританії. Екс-голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов розповідав, що Чаудрі отримав клуб у спадок від покійного Володимира Бойка. Бойко попросив Чаудрі, з яким вони довго працювали разом, приглянути за клубом та повернути в УПЛ.

До речі, є серед засновників ТОВки і вдова Володимира Бойка, Клавдія Олександрівна Бойко.

Керує обома організаціями Маріуполя віце-президент клубу Андрій Санін.

Олександр Гапоненко, футбольний менеджер, Чемпіон