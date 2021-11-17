Джерело - Чемпіон.

IV Президент України Володимир Зеленський привітав гравіців і тренерів збірної України з виходом у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу!", - написав керівник держави на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, збірна України перемогла Боснію і Герцеговину (0:2) і навесні зіграє стикові матчі за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі.

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