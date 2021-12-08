Один матч через снігопад перенесено на завтра

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися 5 матчів.

Матч Аталанта - Вільярреал через снігопад перенесено на завтра, 9 грудня. Ці команди в очному матчі визначать команду, яка посяде друге місце у групі F. Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Янг Бойз і виграв цю групу.

Барселона зазнала розгромної поразки від Баварії і вилетіла з Ліги чемпіонів, адже Бенфіка перемогла Динамо. Португальська команда зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів, Барселона - у плей-оф Ліги Європи.

Лілль і Зальцбург відповідно перемогли Вольфсбург та Севільї і вийшли з групи G до плей-оф Ліги чемпіонів. Севілья буде грати у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів-2021/22

Груповий етап

6 тур, 8 грудня

Група F

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Грінвуд, 1:1 - 42 Рідер

Група Е

Баварія - Барселона 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Мюллер, 2:0 - 43 Сане, 3:0 - 62 Мусіала

Бенфіка - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Яремчук, 2:0 - 22 Жілберту

Група G

Вольфсбург - Лілль 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Їлмаз, 0:2 - 72 Девід, 0:3 - 78 Гомес, 1:3 - 89 Штеффен

Зальцбург - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Окафор