Матч відбудеться у п’ятницю, 10 грудня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру УПЛ Інгулець у Кропивницькому зіграє з чернігівською Десною.

Матч відбудеться у п’ятницю, 10 грудня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.