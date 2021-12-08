Головний тренер молдавського Шерифа Юрій Вернідуб оцінив нічию з Шахтарем у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів український спеціаліст на пресконференції.

"Я б розділив гру на два тайми – перший і другий. Перший тайм у виконанні моєї команди – це був антифутбол і пощастило, що тільки один м'яч пропустили. У другому таймі зовсім інша гра – почали контролювали м'яч та почали грати у той футбол, який мені хотілося б бачити і який ми вміємо.

Тому такий результат, що ми змогли наприкінці гри забити м'яч у відповідь і зрівняти рахунок. Для нас це хороший результат - ми грали на виїзді з віцечемпіоном України. Домоглися нічийного результату, і кожне очко в скарбничку дорого обходиться. Тим більше група у нас була дуже важка. Я в принципі задоволений другим таймом, але дуже засмучений першим.

Повторюся, у першому таймі була катастрофа - ніякого задоволення. Я радий, що гравці почули мене в роздягальні і на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Тому що ми грали в першому таймі - це не задоволення, а може, скажу грубо - порнографія", – сказав Вернидуб.