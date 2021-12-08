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Де Дзербі: Ми повинні були перемогти Шериф 5:0

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Роберто Де Дзербі прокоментував нічию з Шерифом
Де Дзербі: Ми повинні були перемогти Шериф 5:0
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар награв на перемогу у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"У першому таймі Шериф чекав на нас в обороні. У нас було мало нагод знайти вільні зони, ми домінували в грі, однак було мало шансів грати в глибину. У другому таймі Шериф грав на 20–30 метрів уперед і ми менше домінували, проте мали більше нагод грати в глибину. Ми створили гольові моменти і в першому, і в другому таймах, але не забили. Я не пам'ятаю ударів Шерифа. На останніх секундах ми пропустили гол через помилку, однак проблема не така. Коли ти маєш закривати матч, коли потрібно забити гол, ти повинен забити – і крапка. А якщо припускаєшся такої помилки, матч лишається відкритим до кінця.

Ми мусили перемогти 5:0, оскільки мали багато гольових шансів", - відзначив Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів.

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