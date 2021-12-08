Де Дзербі пояснив заміну воротаря у матчі проти Шерифа

Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко заслужив зіграти у матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі

"У футбольному світі заведено вважати, що заміна воротаря наприкінці матчу – знак неповаги до суперника. Якщо дотримуватись такої логіки, можна сказати, що він вас за це покарав. Як можете прокоментувати вихід Шевченка? Ви дивилися сьогоднішній матч? Ми заслужили виграти або нічию? Якби ми виграли, ви поставили б таке запитання? Шевченко заслужив зіграти в Лізі чемпіонів, нехай навіть п'ять хвилин, адже він справжній професіонал і завжди тренувався відмінно. Тому я вважаю, що це було правильно. І це геть не стосується поваги до суперника. Ми мусили перемагати", - відзначив Де Дзербі.