Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо поступається Бенфіці, що дозволяє португальцям вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

90' Рамірес виходив сам на сам, але не вдалося йому обіграти Влаходімоса, після чого боковий суддя зафіксував офсайд.

90' Тимчик з Караваєвим класно обігралися на фланзі, але простріл було заблоковано.

90' 4 хвилини додано до основного часу.

87' Вертонген опинився на газоні, але без медичного втручання продовжив матч.

85' Також заміна від Луческу. Замість Сидорчука гру продовжив Андрієвський.

83' Дві останні заміни в складі господарів. Замість Яремчука та Сілви на поле вийшли Нуньєс та Бернарду

81' Роізграли кияни кутовий, пішла подача на дальню стійку, але Рамірес у боротьбі з захисником не зміг пробити.

79' Подвійна заміна в складі Динамо. Замість Гармаша та Циганкова на поле вийшли Рамірес та Караваєв.

78' Більше обороняються гравці Бенфіки, але не вдається киянам пробити Влаходімоса.

76' Пішла подача з кутового, але господарі відбилися.

74' Шапаренко виконував закидання на Тимчика, який класно пробив головою, але Влаходімос врятував свою команду.

72' Подвійна заміна в складі Бенфіки. Замість Жілберту та Маріо на поле вийшли Заразо та Таарабт

70' Сидорчук наважився на удар з дальньої дистанції, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.

68' Сілва подавав у штрафний майданчик і влучив у руку Миколенку, але арбітр отримавши підказку від ВАР асистентів вирішив не ставити пенальті.

66' Заміна в складі Динамо. Замість Вербича на поле вийшов Де Пена.

64' Баварія тим часом громить Барселону з рахунком 3:0. Бенфіка майже гарантовано зіграє в 1/8 ЛЧ.

62' Піцці подарував футболку одній з молодих дівчат на трибунах, яка почала ридати від щастя.

61' Контролює м'яч Динамо, але до ударів справа не доходить.

59' Заміна в складі Бенфіки. Замість Піцці на поле вийшов Евертон.

57' Після кутового Миколенко намагався у дотик пробити, але трохи повз ворота пішов м'яч.

56' Вербич отримав м'яч у штрафному майданчику, але Отаменді заблокував удар Беньяміна.

54' Довелося гравцю Бенфіки надавати допомогу, проте все ж повернувся бразилець у гру.

53' Жілберто та Гармаш зіткнулися на фланзі. Штрафний на користь Бенфіки зафіксував арбітр.

51' Яремчук з Рафою Сілвою втікали у контратаку, але Сирота встиг перехопити передачу під удар українському нападнику.

49' Буяльський пробивав з-під захисника, але точно в руки голкіперу пішов м'яч.

47' Пішла подача з кутового, але Вертонген не зміг вдало пробити по воротах.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Бенфіка упевнено переграє Динамо і наразі вже однією ногою в плей-оф ЛЧ,

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму!

45' Грімальдо знову пробивав зі штрафного, але цього разу вище воріт пішов м'яч.

43' Циганков втратив м'яч у центрі поля, намагався відарзу його повернути, але грубо збив Маріо. Жовта для українського вінгера.

41' Класну комбінацію виконали кияни, але подачу Тимчика заблокував Отаменді.

39' Шапаренко у дотик хотів віддати пас на Буяльського, але Віталій опинився у офсайді.

37' Наважився на удар Грімальдо з дальньої дистанції, але Бущан парирував цей удар.

35' Вербич втратив м'яч у центрі поля і відразу зірвав контратаку. Жовта картка для словенсього вінгера.

33' Яремчук у боротьбі з Сиротой та Забарним отримав пошкодженна, але все ж зміг український форвард продовжити матч.

32' Трохи притислися гравці Бенфіки в останні хвилини, помітно, що португальців ціклом влаштовує такий рахунок.

31' Шаперенко класно увірвався по флангу і подавав у зону 11-метрової позначки, але до цього трохи випустив м'яч за межі поля.

29' Забарний грубо зіграв проти Рафи Сілви. Жовта картка для захисника Динамо.

27' Пішла подача після розіграшу корнера, але Сидорчук вибив м'яч подалі.

26' Сілва намагався пройти по флангу, але лише кутовий заробив португалець.

24' Отримав м'яч Гармаш недалеко від воріт Бенфіки, але боковий арбітр підняв прапорець.

22' Гол! Бенфіка подвоює рахунок у матчі! М'яч від Вербича пішов на Жилберто, який вийшов один на один і пробив повз Бущана.

21' Пішло закидання на Грімальдо, але іспанець опинився у офсайді.

20' Грімальдо виконував подачу в штрафний майданчик, але від Тимчика м'яч пішов на кутовий.

18' Пішла подача у штрафний майданчик на Яремчука, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

16' Гол! Роман Яремчук відкриває рахунок у матчі! Маріо отримав м'яч у штрафному майданчику, відпасував на Яремчука, який з декількох метрів пробив у ближній кут воріт.

15' Циганков подавав у штрафний майданчик, але Вербичу не дали пробити.

14' Отаменді зачепив Вербича на фланзі, штрафний на користь Динамо.

13' Буяльський грамотно прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний для Динамо у центрі поля.

12' Яремчук пробивав головою після кутового, але вище воріт полетів м'яч.

11' Піцці з лінії штрафного пробивав по воротах, але Бущан врятував свою команду.

10' Втікали у контратаку кияни, але Вербич порушив правила проти Алмейди.

9' Гармаш на газоні опинився, надають нападнику Динамо медицинську допомогу.

8' Як не забиває Динамо! Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику, накрутив двох захисників і віддав на порожні ворота на Циганкова, який пробив вище воріт.

7' Тимчик намагався між лініями віддати на Буяльського, але Вертонген вибив м'яч на кутовий.

5' Вербич виконував розірний пас на Циганкова, але Віктор до м'яча не дотягнувся.

4' Циганков прострілював у центр штрафного суперника, але Влаходімос забрав м'яч у руки.

3' Маріо пресингував Забарного, проте порушив правила португалець.

2' Яремчук класно пройшов Сироту і пробивав по воротах, але Бущан врятував свою команду. Добивання Сілви виявилося неточним.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Київське Динамо зіграє проти Бенфіки нашого Романа Яремчука у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 8 грудня, на стадіоні Да Луж у Лісабоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.