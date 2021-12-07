Манчестер Сіті із Зінченком поступився Лейпцигу, ПСЖ розгромив Брюгге Соболя. Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на матч з Лейпцигом та відзначився результативною передачею.

Едуард Соболь гру проти ПСЖ провів на лавці запасних.

Ліга чемпіонів

Група А, 6 тур

07 грудня

ПСЖ - Брюгге 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Мбаппе, 2:0 - 7 Мбаппе, 3:0 - 38 Мессі, 3:1 - 68 Ріц, 4:1 - 76 Мессі (пен)

РБ Лейпциг - Манчестер Сіті 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Собослай, 2:0 - 71 Сілва, 2:1 - 77 Марез