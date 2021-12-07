Визначився потенційний клуб Марлоса

Марлос може перейти у бразильський клуб

У послугах атакувального півзахисника Шахтаря зацікавлений бразильський Інтернасьйонал.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Марлоса вже повідомили, що його контракт із Шахтарем продовжений не буде, і цією ситуацією мають намір скористатися в Інтернасьйоналі.

У випадку трансферу в Інтернасьйонал Марлос знову може зіграти в одній команді з Тайсоном.

Нагадаємо, разом вони грали з січня 2012 до січня 2013 року за Металіст, а також з липня 2014 до квітня 2021 року за Шахтар.

Читайте також: Шахтар хоче обміняти Соломона на Бога