Джерело - TuttoMercatoWeb.
Шахтар зробив пропозицію Сассуоло щодо трансферу вінгера Жеремі Бога.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
"Гірники" запропонували 10 млн євро та Манора Соломона за 24-річного івуарійця.
Також на Бога претендує Аталанта.
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|На сайт
Джерело - TuttoMercatoWeb.
Шахтар зробив пропозицію Сассуоло щодо трансферу вінгера Жеремі Бога.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
"Гірники" запропонували 10 млн євро та Манора Соломона за 24-річного івуарійця.
Також на Бога претендує Аталанта.