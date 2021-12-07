Петраков: Деякі журналісти мене ображають

Тренер збірної України Олександр Петраков має претензії до деяких журналістів.

Про це розповів сам фахівець.

"Я взагалі не тренер, якщо говорити про те, як мене судили журналісти за останні місяці. І знаходжусь тут дарма. Якщо люди постійно ображають мене і кажуть гадості, то вони ображають і національну збірну. Мене багато журналістів ображають.

Де я беру інформацію? Я дивився багато сайтів, читав. Але звичайні люди на вулиці мене зупиняють, фотографуються. Кажуть мені, що всі добре ставляться, а читати інтернет не треба.

Я перестав читати інтернет, почуваюся чудово", - сказав Петраков.