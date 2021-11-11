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Конте хоче підписати у Тоттенгем молодого таланта Ювентуса

Сьогодні 19:30 203 0
Антоніо Конте працює над трансферами
Конте хоче підписати у Тоттенгем молодого таланта Ювентуса
#Конте, #Тоттенгем

Джерело - sport.uа.

Новий головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте хоче бачити у своїй команді вінгера Ювентуса Деяна Кулусевскі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Конте хотів бачити 21-річного шведа у своїй команді ще восени 2019 року, коли працював в Інтері. Однак тоді боротьбу за гравця виграв Ювентус.

У нинішньому сезоні на рахунку Кулусевскі 1 гол та 1 асист у 15 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше, Конте заблокував трансфер Азара.

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