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Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 5483 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф 1:0. ОНЛАЙН
#Шахтар, #Шериф, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

48' Також заміна від Вернидуба. Замість Коловоса на поле вийшов Ніколов.

47' Дві заміни в складі Шахтаря відбулися. Замість Судакова та Фернанду на поле вийшли Тете та Мудрик.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар мінімально переграє Шериф на НСК Олімпійський.

45' Соломон знову класно прибрав під себе і пробивав у дальній кут, але поруч зі стійкою пролетів м'яч.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Додо класно обігрався з Судаковим і з льоту пробивав по воротах, але поперечина завадила бразильцю відзначитися.

41' ГООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Фернандо отримав м'яч у штрафному майданчику, відтіснив корпусом захисника і покотив снаряд у дальній кут.

39' Пас у розріш пішов на Траоре, але Бондар прочитав цю передачу і перехопив м'яч.

38' Знову затяжна атака в Шахтаря, але оборона Шерифа грає надійно.

36' На прямий удар наважився Корнієнко, але набагато вище воріт полетів м'яч.

34' Дуланто збив Фернандо не далеко від воріт Шахтаря, небезпечний стандарт виконають "гірники".

32' Втікав на швидкості по флангу Бруно і покотив поперек на Кріштіану, який пробив в один дотик, але м'яч полетів вище воріт.

30' Проникаючий пас Кривцов виконував у штрафний майданчик на Фернандо, але тому дістатися м'яча не дозволив Кріштіану.

28' Корнієнко перехопив м'яч, але у контратаку "гірники" не втікли, продовжуючи контролювати гру.

26' Виконував Судаков подачу з корнера, але усіх перелетів м'яч і пішов за межі поля.

24' Соломон класно прибрав під себе м'яч і пробивав у дальній кут, але влучив у стійку!

23' Довго перекатували м'яч гравці Шахтаря, але до удару так і не дійшли.

21' Чимало фолять гравці Шерифа у центрі поля, руйнуючи позиційні атаки Шахтаря.

19' Аддо грубо сфолив проти Судакова за що отримав жовту картку.

17' Додо прорвався по флангу, змістився у центр і пробивав по воротах, але вище воріт пішов м'яч.

16' Пішла подача з кутового, але удар Бондаренка виявився не точним.

15' Соломон вивів Марлоса один на одни, але вдалося Дуланто вибити м'яч вже з порожніх воріт.

13' Антоніо намагався у дотик віддати на Корнієнка, але Віктор забарився і опинився у офсайді.

12' Кріштіану виконував простріл у центр штрафного майданчика, але Бондар вибив м'яч подалі від своїх воріт.

10' Фернандо отримав жовту картку за грубий фол на чужій половині поля.

8' Проникаючий пас пішов на Додо, але Бруно встиг вибити м'яч на кутовий.

6' Соломон класно отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався обвідним ударом покласти снаряд у дальній кут, але трохи не вистачило влучності вінгеру Шахтаря.

4' Судаков класну подачу виконував з кутового, але Бондарю трохи не вистачило точності, щоб відзначитися забитим голом.

3' Проникаючий пас пішов на Траоре, але Кривцов вдало зіграв на перехопленні.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Антоніо, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.

Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С. Тілль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Белоусов, Кастанеда, Джульєн, Кожокарь, Ніколов, Кожокару

Донецький Шахтар зіграє проти Шерифа нашого Юрія Вернидуба у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

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