Динамо назвало заявку на матч проти Бенфіки

Стала відома заявка Динамо

Динамо вирушила до Лісабона на матч групового раунду Ліги чемпіонів із Бенфікою.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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У поєдинку з португальцями Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:

Воротарі: Бойко, Бущан.

Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Раніше, визначились арбітри матчу Бенфіка - Динамо.