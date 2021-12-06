Динамо назвало заявку на матч проти Бенфіки

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо вирушила до Лісабона на матч групового раунду Ліги чемпіонів із Бенфікою.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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У поєдинку з португальцями Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:
Воротарі: Бойко, Бущан.
Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.
Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.
Раніше, визначились арбітри матчу Бенфіка - Динамо.
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