Віктор Коваленко провів на полі 67 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сассуоло та Спеція не визначили сильнішого в рамках 16 туру італійської Серії А

Чемпіонат Італії - Серія А

16 тур, 5 грудня

Спеція - Сассуоло 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Манай, 2:0 - 48 Г'ясі, 2:1 - 66 Распадорі, 2:2 - 79 Распадорі