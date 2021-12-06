Джерело - Чемпіон.
Сассуоло та Спеція не визначили сильнішого в рамках 16 туру італійської Серії А
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 5 грудня
Голи: 1:0 - 35 Манай, 2:0 - 48 Г'ясі, 2:1 - 66 Распадорі, 2:2 - 79 Распадорі
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Джерело - Чемпіон.
Сассуоло та Спеція не визначили сильнішого в рамках 16 туру італійської Серії А
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 5 грудня
Голи: 1:0 - 35 Манай, 2:0 - 48 Г'ясі, 2:1 - 66 Распадорі, 2:2 - 79 Распадорі