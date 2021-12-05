Дженоа Шевченка програв Ювентусу. Результати матчів Серії А

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У 16-му турі італійської Серії А відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 5 грудня
Болонья - Фіорентина 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 33 Малех, 1:1 - 42 Барроу, 1:2 - 52 Бірагі, 1:3 - 67 Влахович, 2:3 - 83 Хікі
Венеція - Верона 3:4 (3:0)
Голи: 1:0 -12 Чеккароні, 2:0 - 19 Чрнігой, 3:0 - 28 Анрі, 3:1 - 52 (Анрі (авт), 3:2 - 65 Капрарі (пен), 3:3 - 67 Сімеоне, 3:4 - 85 Сімеоне
Спеція - Сассуоло 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Манай, 2:0 - 48 Г'ясі, 2:1 - 66 Распадорі, 2:2 - 79 Распадорі
Сампдорія - Лаціо 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Мілінкович-Савич, 0:2 - 17 Іммобіле, 0:3 - 37 Іммобіле, 1:3 - 89 Габб'ядіні
Ювентус - Дженоа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Куадрадо, 2:0 - 82 Дибала