Джерело - Чемпіон.
Лаціо здобула упевнену перемогу над Сампдорією у 16 турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 5 грудня
Голи: 0:1 - 7 Мілінкович-Савич, 0:2 - 17 Іммобіле, 0:3 - 37 Іммобіле, 1:3 - 89 Габб'ядіні
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Лаціо здобула упевнену перемогу над Сампдорією у 16 турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 5 грудня
Голи: 0:1 - 7 Мілінкович-Савич, 0:2 - 17 Іммобіле, 0:3 - 37 Іммобіле, 1:3 - 89 Габб'ядіні