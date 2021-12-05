Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги Олександрія святкувала домашню перемогу над Минаєм.
Олександрія - Минай 3:0 (2:0)
Голи: 2:0 - 27 Спінеллі, 2:0 - 36 Третьяков, 3:0 - 84 Дубра
ФК Олександрія: Олег Білик, Владислав Бабогло, Іван Калюжний (Олександр Демченко 88), Клаудіо Спінеллі (Денис Устименко 81), Максим Третьяков (Володимир Одарюк 88), Денис Мірошніченко, Кирило Дришлюк, Ігор Кирюханцев, Сергій Рибалка (Юрій Копина 81), Каспарс Дубра
Минай: Данило Кучер, Сіака Багайоко (Дмитро Білоног 46), Олександр Петрусенко, Ельдар Кулієв (Богдан Коваленко 69), Євген Селезньов (Едвард Кобак 69), Данило Книш, Андрій Семенко, Михайло Месхі (Олексій Хахльов 46) Рустам Ахмедзаде, Ігор Гончар
Попередження: Хахльов, 89, Книш, 90.
Раніше, Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі УПЛ.