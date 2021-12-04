УПЛ. Рух зіграв внічию з Ворсклою у 17 турі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграє внічию з полтавською Ворсклою.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Актуально: Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ

Відзначимо, що Ворскла догравала матч у меншості - на 61-й хвилині арбітр за другу жовту картку вилучив Кравчука.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 04 грудня

Рух - Ворскла 0:0

Рух: Паньків - Сич, Дідик, Білий, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Руніч, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66) - Климчук.

Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу - Челядін, Пуцлін - Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).

Попередження: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлін, 28, Кравчук, 53.

Вилучення: Кравчук, 61 (друге попередження).

Раніше, Динамо розгромило Верес.