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Баварія обіграла Боруссію Дортмунд у битві лідерів. Результати матчів Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

14 тур, 04 грудня

Армінія Білефельд - Кельн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Озкан, 1:1 - 60 Ласме

Аугсбург - Бохум 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 23 Польтер, 0:2 - 40 Хольтманн, 0:3 - 45+2 Польтер, 1:3 - 58 Грегорич, 2:3 - 86 Каліджурі

Баєр Леверкузен - Гройтер Фюрт 7:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 12 Адлі, 2:0 - 17 Тапсоба, 2:1 - 33 33 Дудзяк, 3:1 - 45 Хінкепі, 4:1 - 49 Шик, 5:1 - 69 Шик, 6:1 - 74 Шик, 7:1 - 76 Шик

Гоффенгайм - Айнтрахт Франкфурт 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 15 Борре, 1:1 - 24 Гайгер, 2:1 - 30 Рюттер, 3:1 - 59 Самаммеку, 3:2 - 72 Пасіенсія

Майнц - Вольфсбург 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Буркгардт, 2:0 - 4 Штах, 3:0 - 90 Лакруа (автогол)

Боруссія Д. - Баварія 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Брандт, 1:1 - 9 Левандовський, 1:2 - 44 Коман, 2:2 - 48 Голанд, 2:3 - 77 Левандовський (пен)

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