Джерело - The Times.
Ньюкасл хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.
Про це повідомляє The Times.
У січні "сороки" готові запропонувати англійцю контракт терміном на 4,5 роки. Лінгарда готові зробити найвисокооплачуванішим гравцем в історії клубу.
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Ньюкасл вже провів переговори з представниками Лінгарда. Клуб готовий заплатити за трансфер Джессі, незважаючи на те, що його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2022 року.
Нагадаємо, Ньюкасл налаштований підписати Дембеле.