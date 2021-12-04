Манкуніанці готові відпустити гравця

Джерело - The Times.

Ньюкасл хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.

Про це повідомляє The Times.

У січні "сороки" готові запропонувати англійцю контракт терміном на 4,5 роки. Лінгарда готові зробити найвисокооплачуванішим гравцем в історії клубу.

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Ньюкасл вже провів переговори з представниками Лінгарда. Клуб готовий заплатити за трансфер Джессі, незважаючи на те, що його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Ньюкасл налаштований підписати Дембеле.