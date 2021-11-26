Ньюкасл налаштований підписати Дембеле

"Сороки" активно працюють над переходом француза

Вінгер Барселони Усман Дембеле може взимку перейти у Ньюкасл.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Новий керманич Барси Хаві після призначення висловив побажання зберегти Дембеле в команді. Однак, перемовини про новий контракт нападника наразі не увінчалися успіхом. Цією обставиною прагне скористатися Ньюкасл, який готовий зробити чемпіона світу ключовим елементом нового проекту на Сент-Джеймс Парк.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле через проблеми зі здоров'ям провів лише 49 хвилин у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Барселона розробить спеціальну формулу зарплати для Дембеле.