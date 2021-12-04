Джерело - Чемпіон.
У рамках 14 туру Бундесліги Уніон вдома обіграв Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 03 грудня
Уніон Берлін - РБ Лейпциг 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Авонії, 1:1 - 13 Нкунку, 2:1 - 57 Буамгартль
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 14 туру Бундесліги Уніон вдома обіграв Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 03 грудня
Уніон Берлін - РБ Лейпциг 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Авонії, 1:1 - 13 Нкунку, 2:1 - 57 Буамгартль