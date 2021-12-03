Рамос пропустить наступний матч ПСЖ

Серхіо Рамос не зможе зіграти матч проти Ланса

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не візьме участь у матчі чемпіонату Франції проти Ланса.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Іспанець відновить тренування в неділю, тоді як команда проведе гру вже завтра, в суботу.

Рамос наразі не готовий вийти на поле на тлі м'язової втоми.

Футболіст провів повний матч проти Сент-Етьєна (3:1) 28 жовтня, після чого не зіграв із Ніццою (0:0), а зараз пропустить другу гру поспіль через м'язову втому.

Раніше, ПСЖ не зміг перемогти Ніццу.