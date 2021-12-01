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Сьогодні, 1 грудня, відбулося 10 матчів французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
16 тур, 1 грудня
Анже - Монако 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 25 Боаду, 0:2 - 45 Діоп, 1:2 - 55 автогол Нубель, 1:3 - 73 Дісасі
Брест - Сент-Етьєн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Фавр(П)
Мец - Монпельє 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 36 Саваньє, 0:2 - 45+1 Мавідіді, 0:3 - 48 Вахі, 1:3 - 70 Де Превіль
Страсбур - Бордо 5:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 7 Хван Ві Чо, 1:1 - 22 Томассон, 2:1 - 43 Гамейро(П), 3:1 - 45+1 Ажорк, 4:1 - 48 Льєнар, 4:2 - 57 Еліс, 5:2 - 65 Ажорк
Труа - Лорьян 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Ріпар, 2:0 - 34 Куаме
Клермон - Ланс 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 автогол Гастьєн, 1:1 - 41 Магнін, 1:2 - 47 Фофана, 2:2 - 65 Байо
Ліон - Реймс 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Фаєс, 1:1 - 66 Екамбі, 1:2 - Екітіле
Нант - Марсель 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 30 Жерсон
ПСЖ - Ніцца 0:0
Ренн - Лілль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 31 Шека, 0:2 - 45 Санчеш, 1:2 - 85 Буріжо