Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у листопаді

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик визнаний найкращим гравцем Шахтаря у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

В опитуванні взяли участь майже 7 тисяч фанатів, а за 20-річного вінгера свій голос віддали понад 4 тисячі. Друге місце із 1622 голосами посів голкіпер Анатолій Трубін, а трійку замкнув оборонець Микола Матвієнко.

Минулого місяця Мудрик провів 5 матчів: 3 в чемпіонаті України і 2 в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.