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Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у листопаді
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик визнаний найкращим гравцем Шахтаря у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

В опитуванні взяли участь майже 7 тисяч фанатів, а за 20-річного вінгера свій голос віддали понад 4 тисячі. Друге місце із 1622 голосами посів голкіпер Анатолій Трубін, а трійку замкнув оборонець Микола Матвієнко.

Минулого місяця Мудрик провів 5 матчів: 3 в чемпіонаті України і 2 в Лізі чемпіонів. 

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

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