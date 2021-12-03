Дженоа Шевченка втратила ключового півзахисника

У Андрія Шевченка кадрові проблеми

Ключовий півзахисник Дженоа Ніколо Ровелла отримав травму стегна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст був замінений під час матчу 15-го туру Серії А проти Мілана (0:3). Через це пошкодження Ровелла точно пропустить найближчі два матчі Дженоа у Серії А – проти Ювентуса (5 грудня) та дербі із Сампдорією (10 грудня).

Відновлення 19-річного хавбека може затягтись на один місяць.

Як і раніше, травмовані Крішито, Максімовіч, Фарес і Кайседо, невідомі терміни відновлення Ровели і Стураро. Дуже слабка надія на відновлення Маттіа Деcтро.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка готує перший зірковий трансфер.