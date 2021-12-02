Дженоа Шевченка готує перший зірковий трансфер

Дженоа може підписати гравця Мілана

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко шукає варіанти підсилення команди у Мілані.

Про це повідомляє Tuttosport.

Вінгер Мілана Сама Кастільєхо є одним із фаворитів українського фахівця на підсилення атаки.

Стефано Піолі надає гравцю обмаль ігрового часу в поточному сезоні – лише 89 хвилин у трьох матчах. Відтак, переїзд із Мілана в Геную є більш ніж можливим, адже Кастільєхо задумується про зміну клубної прописки.

26-річний іспанець виступає за "россонері" з 2018 року. Його контракт з Міланом розрахований до літа 2023-го.

Раніше, Шевченко відреагував на перехід Ярмоленка у Дженоа.