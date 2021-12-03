Вірт: Динамо - команда чемпіон

Верес готується до важкого матчу проти Динамо у 17 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт в ефірі Футбол 1.

"Ми розуміємо, що справді Динамо – чемпіон, команда знаходиться на першому місці. У Мірчі Луческу дуже великий підбір футболістів, можна сказати, на два-три склади. Тому готуємось до дуже важкої гри.

У Динамо команда однодумців, виділяти когось складно. Але ми нав'язуватимемо свою гру, не повинні програти у боротьбі. Якщо ми не поступимося цими компонентами, то, при всій повазі до Динамо, зможемо розраховувати на позитивний результат", - розповів Вірт.