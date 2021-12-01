Вірт анонсував нові трансфери Вереса

Верес взимку може підсилитись досвідченими гравцями.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

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"Має на меті запросити нових футболістів. Ми ведемо зараз переговори з хорошими, досвідченими гравцями. Все залежатиме від наших фінансових можливостей, але нам потрібна свіжа кров. І із зарубіжжя теж є – футболіст національної збірної.

Все залежить, чи зможемо ми домовитися з ним. Мені імпонує його стиль гри. Дай боже, щоб він приїхав і підписав контракт", - відзначив Вірт.