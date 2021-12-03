Луческу готовий відпустити молодого нападника

ЧФР Клуж у зимове трансферне вікно може підписати 21-річного форварда Динамо Владислава Супряги.

Про це повідомляє PlaySport.ro.

Президент ЧФР Клуж Іоан Варга вже переговорив із Мірчею Луческу, й отримав від того згоду на трансфер.

Очікується, що Супряга перебереться до Румунії на правах оренди до кінця сезону, після чого ЧФР Клуж зможе викупити його контракт за 7 мільйонів євро.

Зарплата Супряги у ЧФР Клуж на період оренди складатиме 25 тисяч євро на місяць.

Цього сезону форвард провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, гольовими діями відзначитися не зумів.

Раніше, Буряк оцінив перспективи Мудрика та Супряги.