Джерело - sport.ua.
ЧФР Клуж у зимове трансферне вікно може підписати 21-річного форварда Динамо Владислава Супряги.
Про це повідомляє PlaySport.ro.
Президент ЧФР Клуж Іоан Варга вже переговорив із Мірчею Луческу, й отримав від того згоду на трансфер.
Очікується, що Супряга перебереться до Румунії на правах оренди до кінця сезону, після чого ЧФР Клуж зможе викупити його контракт за 7 мільйонів євро.
Зарплата Супряги у ЧФР Клуж на період оренди складатиме 25 тисяч євро на місяць.
Цього сезону форвард провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, гольовими діями відзначитися не зумів.