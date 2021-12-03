Джерело - Чемпіон.
Клермон та Ланс розписали мирову в рамках 16 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
16 тур, 1 грудня
Голи: 0:1 - 12 автогол Гастьєн, 1:1 - 41 Магнін, 1:2 - 47 Фофана, 2:2 - 65 Байо
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Джерело - Чемпіон.
Клермон та Ланс розписали мирову в рамках 16 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
16 тур, 1 грудня
Голи: 0:1 - 12 автогол Гастьєн, 1:1 - 41 Магнін, 1:2 - 47 Фофана, 2:2 - 65 Байо