Джерело - Чемпіон.
У рамках 14 туру АПЛ Тоттенгем вдома обіграв Брентфорд.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
14 тур, 2 грудня
Тоттенгем - Брентфорд 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Канос (автогол), 2:0 - 65 Сон
Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Евертон.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 14 туру АПЛ Тоттенгем вдома обіграв Брентфорд.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
14 тур, 2 грудня
Тоттенгем - Брентфорд 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Канос (автогол), 2:0 - 65 Сон
Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Евертон.