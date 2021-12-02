Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль розгромив Евертон у мерсісайдському дербі з рахунком 1:4.
Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга
14 тур, 1 грудня
Евертон - Ліверпуль 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 Хендерсон, 0:2 - 19 Салах, 1:2 - 38 Грей, 1:3 - Салах, 1:4 - Жота
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Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль розгромив Евертон у мерсісайдському дербі з рахунком 1:4.
Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга
14 тур, 1 грудня
Евертон - Ліверпуль 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 Хендерсон, 0:2 - 19 Салах, 1:2 - 38 Грей, 1:3 - Салах, 1:4 - Жота