Манчестер Юнайтед та Ювентус зацікавлені у підписанні Дембеле

Нападник Барселони Усман Дембеле не поспішає продовжувати контракт з іспанським клубом.

Інтерес до французького нападника Барселони Усмана Дембеле виявляють Манчестер Юнайтед та Ювентус.

Про це повідомляє Football Italia.

З січня француз, чий контракт із клубом спливає влітку 2022 року, може вести переговори з іншими командами.

Англійський клуб у 2020 році був близьким до оренди Дембеле з правом викупу, але тоді не зумів домовитись із Барселоною. Повідомляється, що за ситуацією з нападником стежить і Ювентус.

24-річний Дембеле через травми виходив цього сезону лише у трьох матчах, провівши на полі загалом 73 хвилини.

Нагадаємо, Барселона не зможе підписати Голанда через фінансові труднощі.