Райола хоче 40 млн євро комісії за трансфер норвежця

Джерело - SER Catalunya.

Барселона навряд чи зможе дозволити собі трансфер форварда дортмундської Борусії Ерлінга Голанда через високу комісію, яку вимагає сторона гравця.

Про це повідомляє SER Catalunya.

Каталонський клуб вивчив можливість придбання 21-річного нападника. Зараз у Барсі вважають, що підписати Голанда буде дуже складно, але таку спробу клуб все одно зробить.

Головна перешкода – фінансовий феєр-плей. У контракті Голанда з Дортмундом прописані відступні у розмірі 75 млн. євро. Ще 60 млн євро потрібно буде заплатити як комісію: 40 млн євро хоче отримати агент Міно Райола, 20 млн євро – батько футболіста.

Нагадаємо, Боруссія готова подвоїти Голанду зарплату.