Мессі - володар Золотого м'яча-2021
Вчора 22:55 1386 4
Столярчук: Вручення Золотого м'яча Мессі - для мене велике розчарування
Вчора 23:46 1490 1
Відомий телеведучий: Я не вважаю, що Мессі не заслужив Золотий м'яч
Вчора 23:18 600 1
Доннарумма - найкращий голкіпер року
Вчора 23:12 315
Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було
Вчора 23:00 12467
Левандовський - найкращий бомбардир року
Вчора 22:20 507
Педрі - найкращий молодий гравець року
Вчора 22:07 375
УПЛ. Зоря переграла Олександрію у 16 турі
Вчора 21:24 402
Національна команда: зірковий український режисер зняв документальний фільм про збірну України
Вчора 18:25 552
Агент відреагував на можливий трансфер Ярмоленка до команди Шевченка
Вчора 17:14 1020
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
Сьогодні 09:01 273
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
Вчора 19:33 530
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 702
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
Вчора 17:52 577
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
Вчора 17:05 333
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
Вчора 16:57 1119
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
Вчора 15:17 367
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
Вчора 14:56 303
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
Вчора 12:33 469
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
Вчора 12:31 317
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника Віктор Слюсаренко
Вчора 11:59 327
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Вчора 09:59 900
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Вчора 08:38 604
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 08:30 546
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі Віктор Слюсаренко
28.11.2021 18:46 730
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:11 Інше Олімпіада в Пекіні відбудеться, незважаючи на новий штам коронавірусу 12
10:58 Футбол Шевченко: Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті та менталітет переможця 57
10:49 Футбол Мессі став другим найбільш віковим володарем Золотого м'яча 99
10:31 Футбол Погба вирішив не підписувати контракт з новим клубом в січні 185
10:14 Футбол Мессі: Не думаю про восьмий Золотий м'яч, у мене новий етап 142
09:58 Футбол Барселона не зможе підписати Голанда через фінансові труднощі 231
09:46 Футбол Мальдіні: Шевченко – чемпіон, він доведе це 284
09:29 Футбол Мессі - перший гравець в історії ПСЖ, який виграв Золотий м'яч 257
09:13 Баскетбол Даллас поступився Клівленду, Юта здолала Портленд. Результати матчів НБА 181
09:01 Блог Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті 276
08:59 Футбол Роналду вперше за 11 років не потрапив до ТОП-3 голосування за Золотий м'яч 225
08:54 Футбол Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт: онлайн-трансляція 1118
08:47 Футбол Каррік керуватиме Манчестер Юнайтед у матчі з Арсеналом 267
08:30 Хокей Сіетл у результативному матчі переграв Баффало. Результати матчів НХЛ 233
08:15 Футбол Осасуна - Ельче 1:1. Огляд матчу 183
29 Листопада 2021
23:58 Футбол Столярчук: Левандовський працює не лише на власну статистику, а й на команду 692 1
23:52 Футбол Осасуна зіграла внічию з Ельче у 15 турі Ла-Ліги 321
23:46 Футбол Столярчук: Вручення Золотого м'яча Мессі - для мене велике розчарування 1490 1
23:37 Футбол Динамо хоче перепідписати контракт з Діалло 930
23:31 Біатлон Чоловічий спринт: Де дивитися онлайн Другий етап Кубку світу з біатлону 502
23:25 Футбол УПЛ. Олександрія - Зоря 0:1. Огляд матчу 393
23:18 Футбол Відомий телеведучий: Я не вважаю, що Мессі не заслужив Золотий м'яч 600 1
23:12 Футбол Доннарумма - найкращий голкіпер року 315
23:10 Футбол Герта звільнила головного тренера і одразу призначила нового 418
23:00 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було 12467

Барселона не зможе підписати Голанда через фінансові труднощі

Сьогодні 09:58 231 0
Райола хоче 40 млн євро комісії за трансфер норвежця
Барселона не зможе підписати Голанда через фінансові труднощі
#Барселона, #Боруссія, #Голанд

Джерело - SER Catalunya.

Барселона навряд чи зможе дозволити собі трансфер форварда дортмундської Борусії Ерлінга Голанда через високу комісію, яку вимагає сторона гравця.

Про це повідомляє SER Catalunya.

Каталонський клуб вивчив можливість придбання 21-річного нападника. Зараз у Барсі вважають, що підписати Голанда буде дуже складно, але таку спробу клуб все одно зробить.

Головна перешкода – фінансовий феєр-плей. У контракті Голанда з Дортмундом прописані відступні у розмірі 75 млн. євро. Ще 60 млн євро потрібно буде заплатити як комісію: 40 млн євро хоче отримати агент Міно Райола, 20 млн євро – батько футболіста.

Нагадаємо, Боруссія готова подвоїти Голанду зарплату.

Коментарі ()