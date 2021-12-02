Стало відомо, як Україна голосувала за Золотий м'яч-2021

Джерело - footclub.com.ua.
Володар Золотого м’яча-2021 Ліонель Мессі отримав нуль балів від України у голосуванні.
Про це повідомляє Футбольний клуб.
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Україну в голосуванні, організованому французьким виданням, представляв Ігор Лінник, колишній репортер УЄФА, а нині головний редактор сайту Футбольний клуб.
Журналіст віддав свої голоси наступним чином: Роберт Лєвандовський (6 балів), Жоржінью (4), Карім Бензема (3), Леонардо Бонуччі (2) і Джорджо К'єлліні (1).
Ліонель Мессі від України не отримав жодного балу.