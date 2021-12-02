Барселона хоче зберегти Дембеле

Барселона планує зберегти французького нападника Усмана Дембеле.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.

"Переговори щодо продовження йдуть повільніше, ніж нам хотілося б. Але ми продовжуємо працювати над цим — хочемо, щоб Усман залишився. Він може стати ключовим гравцем, якщо нам вдасться домовитись", — вважає Лапорта.