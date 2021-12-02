Барселона хоче зберегти Дембеле

Джерело - sport.ua.
Барселона планує зберегти французького нападника Усмана Дембеле.
Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.
"Переговори щодо продовження йдуть повільніше, ніж нам хотілося б. Але ми продовжуємо працювати над цим — хочемо, щоб Усман залишився. Він може стати ключовим гравцем, якщо нам вдасться домовитись", — вважає Лапорта.
Поточна угода Дембеле із "блаугранас" розрахована до кінця червня 2022 року.
Нагадаємо, Барселона розробить спеціальну формулу зарплати для Дембеле.