Барселона розробить спеціальну формулу зарплати для Дембеле

Усман зможе отримувати більше

Джерело - Чемпiон.

Барселона розробить особливу формулу контракту для півзахисника Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Diario Sport.

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Каталонський клуб намагається підготувати таку пропозицію, яка була б прийнятною для Барси у її складній фінансовій ситуації, а також стала б привабливою для футболіста.

Ймовірно, зарплата француза за новою угодою залежатиме від часу, проведеного на полі. Барселона хоче скоротити фіксовану частину зарплати Дембеле та замінити її на бонуси, що ґрунтуються на ігрових хвилинах. Це ідея директора Барси Матеу Алемані.

Якщо всі можливі бонуси будуть активовані, Усман зможе отримувати більше, ніж зараз.