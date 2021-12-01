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Луческу може очолити збірну Румунії

Сьогодні 10:26 162 0
Мірча Луческу може покинути Динамо
Луческу може очолити збірну Румунії
#Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу входить до списку фахівців, яких як кандидатів на посаду головного тренера національної команди розглядає Федерація футболу Румунії (ФФР).

Про це повідомляє Digi Sport.

Напередодні свою посаду залишив Мірел Редой, у якого 30 листопада закінчився контракт, а про нову угоду фахівець та ФФР не домовилися.

Нині ФФР розглядає десять потенційних кандидатур на те, щоби домовитися з ними про співпрацю. До списку входять: Мірча Луческу (Динамо Київ), Ангел Йорденеску, Едвард Йорденеску, Віктор Піцурке, Космін Олерою (Шарджа), Дан Петреску (ЧФР Клуж), Адріан Урсеа, Адріан Муту, Ласло Белені та Костянтин Гилке.

При цьому, вести переговори із Луческу, Олерою та Петреску ФФР буде вкрай непросто, оскільки ці три фахівці нині працевлаштовані в клубних командах.

Луческу вже тренував збірну Румунії. Це було у період з 1981 по 1986 роки.

Раніше, Динамо узгодило трансфер румунського захисника.

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