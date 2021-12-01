Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ Черкаси поступилися Дніпру-1 в рамках 1/8 фіналу Кубку України.
Кубок України
1/8 фіналу, 1 грудня
ЛНЗ Черкаси - Дніпро-1 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Піхальнок, 0:2 - 53 Когут
ЛНЗ: Андрій Попович, Максим Лопирьонок, Антон Євдокимов, Олександр Сафонов (Олександр Волков 77), Денис Долинський (Богдан Куксенко 63), Денис Норенков, Олег Тарасенко, Олександр Насонов (Анатолій Бурлін 63), Іван Тищенко, Ярослав Галенко (Олександр Снжко 77), Владислав Войцеховський (Павло Замуренко 58)
СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Арсеній Батагов (Владислав Дубінчак 68), Ігор Когут (Єгор Ярмолюк 64), Сергій Логінов, Франциско Ді Франко, Валерій Лучкевич, Маріо Чуже (Микита Кравченко 79), Назарій Русин, Олександр Піхальонок (Даниїл Ігнатенко 68), Білл
Попередження: Олександр Сафонов 24, Максим Лопирьонок 90
Раніше Дніпро-1 знищив Ворсклу.