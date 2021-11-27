УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі

Довбик та Гуцуляк оформили дублі у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 вдома приймав полтавську Ворсклу.

Господарі забили швидкий в першій своїй атаці - відзначився Гуцуляк. На 50-ій хвилині Довбик не реалізував пенальті - Різник відбив його удар. Та вже через кілька хвилин Довбив забив два голи. Далі Піхальонок і Гуцуляк довели рахунок до 5:0. Гості змогли лише забити гол престижу після помилки захисника суперника.

Гравці Ворскли провалили першу половину другого тайму матчу, пропустивши чотири голи.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 27 листопада

СК Дніпро-1 - Ворскла 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Гуцуляк, 2:0 - 52 Довбик, 3:0 - 54 Довбик, 4:0 - 58 Піхальонок, 5:0 - 62 Гуцуляк, 5:1 - 84 Кравчук

СК Дніпро-1: Кожокару, Дубінчак, Монте, Довбик (Русин 75), Гуцуляк (Білл 75), Кравченко, Назаренко (Лучкевич 65), Джурасек (Ді Франко 65), Сваток, Піхальонок (Когут 83), Ігнатенко

Ворскла: Різник, Пердута (Павлюк 70), Якубу, Тілль (Кравчук), Пешич, Яворський (Челядін 46), Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Кане (Хрипчук 78), Рангел (Коджови 70)

Попередження: Монте 76 - Рангел 45+1, Якубу 63, Пешич 74

Нереалізований пенальті: Довбик 50

Раніше, Чорноморець програв Десні у 16 турі УПЛ.