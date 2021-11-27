УПЛ. Динамо обіграло Минай у 16 турі
Сьогодні 15:56 789
УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі
Сьогодні 21:23 278
Збірна України програла Норвегії у матчі Кубку Девіса
Сьогодні 19:25 323
УПЛ. Чорноморець програв Десні у 16 турі
Сьогодні 18:53 211
Дудченко посів 24-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 17:53 439
Снігур виграла престижний турнір у Дубаї
Сьогодні 16:22 672
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:00 4959
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
Сьогодні 14:42 280 1
Семеренко та Джима у ТОП-25 індивідуальної гонки етапу Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 14:27 1174
Герман Зонін: Я штрафував і Сабо, і Фоменка
Сьогодні 12:06 8085
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:25 100
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:18 125
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль Сергей Хлюдзинский
Сьогодні 19:10 740
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:59 687
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” Harry BettMan
Сьогодні 14:42 280 1
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:33 243
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 639
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів
Фани Боруссії влаштували заворушення в Лісабоні після вильоту з Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 18:00 1002 1
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
Вчора 17:31 800
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля
Крадіжка дня. Хлопчина прорвався на поле та поцупив м'яч у зірки Ліверпуля Андрій Дунець
Вчора 17:13 611
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами Віктор Слюсаренко
25.11.2021 17:49 445
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
25.11.2021 16:14 789
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
25.11.2021 14:20 1639
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру Harry BettMan
25.11.2021 13:37 784
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі Віктор Слюсаренко
25.11.2021 12:44 1062
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Ліверпуль розгромив Саутгемптон. Результати матчів 13 туру АПЛ 442
21:41 Футбол Алавес вдома програв Сельті. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 248
21:40 Гандбол Українські гандболістки програли Данії у першому контрольному матчі 77
21:36 Футбол Баварія здолала Армінію, Кельн переграв Боруссію. Результати матчів 13 туру Бундесліги 316
21:25 Блог Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским 109
21:23 Футбол УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі 278
21:18 Блог Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження 131
21:15 Хокей Президент ФХУ хоче дискваліфікувати всіх учасників новоствореної Суперліги 183
21:11 Футбол Сампдорія - Верона 3:1. Огляд матчу 121
20:55 Футбол Аталанта Маліновського переграла Ювентус. Результати матчів 14 туру Серії А 547
20:41 Футзал ХІТ розгромив Моноліт, Ураган зіграв внічию з Енергією. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги 168
20:40 Футбол Шахтар прибув до Кропивницького з одним нападником 243
20:25 Футбол Емполі - Фіорентина 2:1. Огляд матчу 149
20:11 Футбол Франков: Динамо абсолютно безпорадне проти пресингу 233 1
20:10 Біатлон Санітра: Радий, що у команді є конкуренція 386
19:56 Футбол Лілль зіграв внічию з Нантом у 15 турі Ліги 1 184
19:41 Футбол Чорноморець - Десна 0:1. Огляд матчу 223
19:35 Футбол Гравці вбиті: Головний тренер Миная - після матчу з Динамо 1479
19:27 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 1594
19:25 Теніс Збірна України програла Норвегії у матчі Кубку Девіса 323
19:10 Блог Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль 747
19:06 Футбол Карпати перемогли Діназ, Лівий берег обіграв Мункач. Результати 20 туру Другої ліги 771
18:55 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 1264
18:53 Футбол УПЛ. Чорноморець програв Десні у 16 турі 211
18:41 Футбол Луческу: Динамо пощастило у матчі з Минаєм 743

УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі

Сьогодні 21:23 278 0
Довбик та Гуцуляк оформили дублі у звітному матчі
УПЛ. СК Дніпро-1 знищив Ворсклу у 16 турі
#Дніпро-1, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 вдома приймав полтавську Ворсклу. 

Господарі забили швидкий в першій своїй атаці - відзначився Гуцуляк. На 50-ій хвилині Довбик не реалізував пенальті - Різник відбив його удар. Та вже через кілька хвилин Довбив забив два голи. Далі Піхальонок і Гуцуляк довели рахунок до 5:0. Гості змогли лише забити гол престижу після помилки захисника суперника.

Гравці Ворскли провалили першу половину другого тайму матчу, пропустивши чотири голи.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 27 листопада

СК Дніпро-1 - Ворскла 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Гуцуляк, 2:0 - 52 Довбик, 3:0 - 54 Довбик, 4:0 - 58 Піхальонок, 5:0 - 62 Гуцуляк, 5:1 - 84 Кравчук

СК Дніпро-1: Кожокару, Дубінчак, Монте, Довбик (Русин 75), Гуцуляк (Білл 75), Кравченко, Назаренко (Лучкевич 65), Джурасек (Ді Франко 65), Сваток, Піхальонок (Когут 83), Ігнатенко

Ворскла: Різник, Пердута (Павлюк 70), Якубу, Тілль (Кравчук), Пешич, Яворський (Челядін 46), Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Кане (Хрипчук 78), Рангел (Коджови 70)

Попередження: Монте 76 - Рангел 45+1, Якубу 63, Пешич 74

Нереалізований пенальті: Довбик 50

Раніше, Чорноморець програв Десні у 16 турі УПЛ.

Коментарі ()