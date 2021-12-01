Рангнік спробує переконати Голанда перейти в Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік хоче бачити у команді форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.
Німецький фахівець спробує переконати норвежця перейти до англійського клубу.
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Рангнік раніше допоміг Зальцбургу підписати Голанда. Також тренер близько знайомий з Альфом-Інге Голандом, батьком та представником 21-річного гравця.
Нагадаємо, Рангнік хоче обговорити перехід Вернера в Манчестер Юнайтед.