Реал розглядає можливість підписання Рюдігера

Джерело - football.ua.
Захисник лондонського Челсі та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер може змінити клубну прописку до найближчого трансферного вікна.
Про це повідомляє Goal.
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У послугах 28-річного захисника зацікавлений мадридський Реал. Контракт Рюдігера з лондонським клубом спливає влітку 2022 року і сторони не можуть домовитися про його продовження. Таким чином, вже цієї зими футболіст зможе підписати попередній контракт із будь-якою іншою командою.
Враховуючи той факт, що влітку Рюдігер може піти безплатно, існує ймовірність трансферу футболіста до Реалу цієї зими за досить зниженою ціною.
Нагадаємо, Баварія намагається підписати Рюдігера.