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Реал розглядає можливість підписання Рюдігера

Вчора 22:28 173 0
Реал може підписати захисника
Реал розглядає можливість підписання Рюдігера
Фото - gettyimages
#Реал

Джерело - football.ua.

Захисник лондонського Челсі та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер може змінити клубну прописку до найближчого трансферного вікна.

Про це повідомляє Goal.

Актуально: Рюдігер веде перемовини з ПСЖ та Манчестер Сіті

У послугах 28-річного захисника зацікавлений мадридський Реал. Контракт Рюдігера з лондонським клубом спливає влітку 2022 року і сторони не можуть домовитися про його продовження. Таким чином, вже цієї зими футболіст зможе підписати попередній контракт із будь-якою іншою командою.

Враховуючи той факт, що влітку Рюдігер може піти безплатно, існує ймовірність трансферу футболіста до Реалу цієї зими за досить зниженою ціною.

Нагадаємо, Баварія намагається підписати Рюдігера.

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