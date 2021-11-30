Тете не проти прийняти українське громадянство

Тете прокоментував прийняття українського громадянства

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Тете не проти ухвалити українське громадянство у разі, якщо клуб про це попросить.

Про це розповів бразильський футболіст в інтерв'ю каналу Бомбардир.

"Так, я думав про це. Це насправді хороша ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів. Щодо виступів за збірну України, то я не знаю. Думаю про це, але поки не знаю. У мене не було жодних труднощів щодо адаптації в Україні. Чи складно мені буде ухвалити український паспорт? Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним. А правильне рішення завжди приймати легко", - сказав Тете.

Нагадаємо, Шахтар запропонував Тете новий контракт.