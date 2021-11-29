Нападник Руху Андрій Борячук три роки зустрічався з журналісткою каналів Футбол 1/2/3 Владою Седан.

Про це заявив сам гравець.

"Седан? Це пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Коли люди мають якісь стосунки довгий час, то, звичайно, є спустошення. Я б не сказав, що це мене зачепило. Я ж не перестав грати у футбол.

Далі займався своєю справою, ще й голи забивав, коли розлучився. Так що не знаю, як це стосується того періоду, просто коли ми розлучилися, я поїхав до Туреччини. І там у мене мало не вийшло. Але це не пов'язано з тим, що я розлучився. А так ситуація була неприємна. Хто ж знав, що так вийде?

Чи із Зінченком спілкуюся? Ні. Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по пацанськи, не по-чоловічому.

У нього своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Були колись друзі, зараз - ні. Як дружити після такого вчинку

Раніше ми мали близьку компанію. Ми досить довго дружили, все супер було з U-14. Ми з 14 років пройшли всі разом, рік у рік, аж до U-21.

Що найприкріше у цій ситуації? Те, що це все сталося за моєю спиною.

Як це все було? Якби я знав, то це б ще раніше розлетілося на інтерв'ю, не можу нічого до пуття сказати", - сказав Борячук.